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В Україні арештували активи “Моршинської”, яка належить російському олігарху Фрідману

В Україні арештували активи “Моршинської”, яка належить російському олігарху Фрідману

Київ • УНН

 • 306537 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Суд наклав арешт на корпоративні права компанії “Моршинська”, яка належить російському олігарху Михайлу Фрідману на суму понад 53,4 млн грн, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Бюро економічної безпеки, підприємство через кіпрські компанії належить олігарху з росії. За даними слідства російські бізнесмени, намагались уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. Зокрема за фіктивними угодами планували вивести зі своєї власності активи, розташовані на території України.

“Ухвалою слідчого судді накладено арешт на корпоративні права компанії (цінні папери та грошові кошти, які є частками статутного капіталу підприємства) на загальну суму 53,4 млн грн. Спробу виведення активів з власності російського олігарха упереджено”, — зазначається в повідомленні.

За відкритими даними одного із консалтингових агенств, орієнтовна ринкова вартість бренду в 2021 році становила понад 10 млрд грн в еквіваленті.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова йде про арешт корпоративних прав компанії “Моршинська”, яка через кіпрські компанії належить Михайлу Фрідману.

Раніше

Голова Нацагентства із запобігання корупції Олександр Новіков повідомляв, що російський олігарх українського походження Михайло Фрідман розглядає можливість набуття українського громадянства.

Як повідомляв УНН, через війну в Україні Євросоюз ввів персональні санкції щодо пропагандистів, бізнесменів та політиків, які прямо чи опосередковано працювали в інтересах російської армії та керівництва рф. Серед них опинився Михайло Фрідман (“Альфа-Банк”, LetterOne), Дмитро Пєсков (прессекретар путіна), Дмитро Мазепін (“Уралхім”, “Уралкалій”, “ТольяттіАзот”) та інші.

Українські Національні Новини

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