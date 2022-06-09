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Російський олігарх Михайло Фрідман хоче отримати українське громадянство – голова НАЗК

Російський олігарх Михайло Фрідман хоче отримати українське громадянство – голова НАЗК

Київ • УНН

 • 223593 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Російський олігарх українського походження Михайло Фрідман розглядає можливість набуття українського громадянства. Про це в інтерв'ю Forbes заявив глава Нацагентства із запобігання корупції Олександр Новіков, передає УНН.

Цитата

"Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою щодо того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи в Україну", — повідомив Новіков Forbes.

Деталі

За словами голови НАЗК, такий сценарій можливий і для інших російських олігархів українського походження, наприклад, Віктора Вексельберга, який народився в Дрогобичі.

"Це податки, що вигідно Україні. Фінансувати знищення режиму путіну за рахунок російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин. Це вигідно і самим росіянам, адже путін руйнує та вбиває російську економіку та росіян теж", — відзначив Новіков.

Доповнення

Михайло Фрідман народився у Львові. Є російським бізнесменом українського походження. Фрідман співвласник та голова наглядової ради консорціуму "Альфа-Груп", куди входять "Альфа-банк" та телекомунікаційна компанія Altimo.

Бізнесмен є у списках санкцій ЄС, США, Великої Британії та Канади. В Україні заарештовано його активи на 12 млрд грн.

Нагадаємо

Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Президент України Володимир Зеленський надав українське громадянство російському опозиційному журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій.

Пізніше Зеленський підтвердив, що Невзоров подав на громадянство.

Глава держави зазначив, що такі люди, які виступають на підтримку України, є її “зброєю” у боротьбі проти російської диктатури.

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