В Украине арестовали активы "Моршинской", принадлежащей российскому олигарху Фридману
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Суд наложил арест на корпоративные права компании “Моршинская”, принадлежащую российскому олигарху Михаилу Фридману на сумму свыше 53,4 млн грн, передает УНН.
Детали
Как сообщили в Бюро экономической безопасности, предприятие через кипрские компании принадлежит олигарху из россии. По данным следствия российские бизнесмены, пытались избежать возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. В частности, по фиктивным соглашениям планировали вывести из своей собственности активы, расположенные на территории Украины.
“По постановлению следственного судьи наложен арест на корпоративные права компании (ценные бумаги и денежные средства, являющиеся долями уставного капитала предприятия) на общую сумму 53,4 млн грн. Попытка вывода активов из собственности российского олигарха предотвращена”, — отмечается в сообщении.
По открытым данным одного из консалтинговых агентств, ориентировочная рыночная стоимость бренда в 2021 году составляла более 10 млрд грн в эквиваленте.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об аресте корпоративных прав компании “Моршинская”, которая через кипрские компании принадлежит Михаилу Фридману.
Ранее
Глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков сообщал, что российский олигарх украинского происхождения Михаил Фридман рассматривает возможность получения украинского гражданства.
Как сообщал УНН, из-за войны в Украине Евросоюз ввел персональные санкции в отношении пропагандистов, бизнесменов и политиков, которые прямо или косвенно работали в интересах русской армии и руководства рф. Среди них оказался Михаил Фридман (“Альфа-Банк”, LetterOne), Дмитрий Песков (пресс-секретарь путина), Дмитрий Мазепин (“Уралхим”, “Уралкалий”, “ТольяттиАзот”) и другие.