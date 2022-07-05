Были спонсорами агрессии рф: арестованы активы банка "Форвард" и компании "Руст Украина"

ukru
13:08 • 12107 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 36890 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 47871 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 80774 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115220 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124927 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112645 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141750 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139925 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114124 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 79441 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 69498 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 36826 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 32972 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 81544 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 80803 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 81544 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240931 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270761 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207610 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 17148 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115225 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103625 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121370 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123760 просмотра
Актуальное
Были спонсорами агрессии рф: арестованы активы банка "Форвард" и компании "Руст Украина"

Были спонсорами агрессии рф: арестованы активы банка "Форвард" и компании "Руст Украина"

Киев • УНН

 • 131789 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Наложен арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права украинских компании-дистрибьютора алкогольных напитков "Руст Украина" и "Банка Форвард" – их конечным бенефициаром является гражданин россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Цитата

"По материалам кибердепартамента Службы безопасности Украины наложен арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права компании-дистрибьютора алкогольных напитков и одного из коммерческих банков, конечным бенефициаром которых является гражданин страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Из собственных источников УНН стало известно, что речь идет о ООО "Руст Украина" и АО "Банк Форвард".

Детали

Как отметили, часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование мер рф, направленных на ослабление нашего государства.

"В общей сложности ориентировочная стоимость арестованного судом имущества обоих юрлиц достигает почти 880 млн грн, а корпоративных прав – свыше 1,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине арестовали активы “Моршинской”, принадлежащей российскому олигарху Фридману

Если говорить о компании-дистрибьютора, то это:

· корпоративные права в виде 100% уставного капитала в размере почти 125 млн грн;

· 9 легковых автомобилей на общую сумму свыше 3 млн грн;

· 282 950 бутылок алкогольной продукции на общую сумму более 24,5 млн грн;

· 5 счетов, открытых в украинских банках.

Арестованное имущество коммерческого банка:

· 100% акций общей стоимостью свыше 1 млрд грн;

· здание в центре Киева общей площадью более 3 тыс. кв.м и ориентировочной стоимостью почти 850 млн грн.;

· 5 транспортных средств на общую сумму почти 1,5 млн грн.

СБУ продолжает исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы