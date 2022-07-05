Были спонсорами агрессии рф: арестованы активы банка "Форвард" и компании "Руст Украина"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Наложен арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права украинских компании-дистрибьютора алкогольных напитков "Руст Украина" и "Банка Форвард" – их конечным бенефициаром является гражданин россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Цитата
"По материалам кибердепартамента Службы безопасности Украины наложен арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права компании-дистрибьютора алкогольных напитков и одного из коммерческих банков, конечным бенефициаром которых является гражданин страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Из собственных источников УНН стало известно, что речь идет о ООО "Руст Украина" и АО "Банк Форвард".
Детали
Как отметили, часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование мер рф, направленных на ослабление нашего государства.
"В общей сложности ориентировочная стоимость арестованного судом имущества обоих юрлиц достигает почти 880 млн грн, а корпоративных прав – свыше 1,2 млрд грн", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине арестовали активы “Моршинской”, принадлежащей российскому олигарху Фридману
Если говорить о компании-дистрибьютора, то это:
· корпоративные права в виде 100% уставного капитала в размере почти 125 млн грн;
· 9 легковых автомобилей на общую сумму свыше 3 млн грн;
· 282 950 бутылок алкогольной продукции на общую сумму более 24,5 млн грн;
· 5 счетов, открытых в украинских банках.
Арестованное имущество коммерческого банка:
· 100% акций общей стоимостью свыше 1 млрд грн;
· здание в центре Киева общей площадью более 3 тыс. кв.м и ориентировочной стоимостью почти 850 млн грн.;
· 5 транспортных средств на общую сумму почти 1,5 млн грн.
СБУ продолжает исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу Украины.