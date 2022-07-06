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На Кіровоградщині заарештовано корпоративні права підприємства, пов’язаного з рф, на понад 4,6 млрд грн

На Кіровоградщині заарештовано корпоративні права підприємства, пов’язаного з рф, на понад 4,6 млрд грн

Київ • УНН

 • 98324 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У Кіровоградській області суд наклав арешт на корпоративні права підприємства, яке пов'язане з рф, на суму понад 4,6 млрд грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Цитата

«За клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права підприємства, вартістю понад 4,6 млрд грн, в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів (ч.2 ст.209 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, громадянин рф - засновник одного з агропідприємств та власник 50 % статутного капіталу, який також є засновником 8 підприємств на території країни-агресора, здійснював незаконні фінансові операції.

«Спільно з іншими посадовими особами підприємства, вони легалізували та виводили до рф кошти, отриманні злочинним шляхом. З метою забезпечення збереження майна для його подальшої конфіскації слідчий суддя наклав арешт на частку громадянина рф у статутному капіталі», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

В Україні накладено арешт на майно вартістю понад 40 млн грн тринадцяти підприємств, підконтрольних країні-агресору.

Як повідомили у вівторок в СБУ, було накладено арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права українських компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв "Руст Україна" та "Банку Форвард" – їхнім кінцевим бенефіціаром є громадянин росії.

Українські Національні Новини

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