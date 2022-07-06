На Кіровоградщині заарештовано корпоративні права підприємства, пов’язаного з рф, на понад 4,6 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Кіровоградській області суд наклав арешт на корпоративні права підприємства, яке пов'язане з рф, на суму понад 4,6 млрд грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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«За клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права підприємства, вартістю понад 4,6 млрд грн, в рамках кримінального провадження за фактом легалізації доходів (ч.2 ст.209 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, громадянин рф - засновник одного з агропідприємств та власник 50 % статутного капіталу, який також є засновником 8 підприємств на території країни-агресора, здійснював незаконні фінансові операції.
«Спільно з іншими посадовими особами підприємства, вони легалізували та виводили до рф кошти, отриманні злочинним шляхом. З метою забезпечення збереження майна для його подальшої конфіскації слідчий суддя наклав арешт на частку громадянина рф у статутному капіталі», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
В Україні накладено арешт на майно вартістю понад 40 млн грн тринадцяти підприємств, підконтрольних країні-агресору.
Як повідомили у вівторок в СБУ, було накладено арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права українських компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв "Руст Україна" та "Банку Форвард" – їхнім кінцевим бенефіціаром є громадянин росії.