Україна арештувала майно 13 підконтрольних росії підприємств на понад 40 млн грн

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«Харківською обласною прокуратурою забезпечено накладення арешту на корпоративні права, рухоме та нерухоме майно 13 підприємств, засновниками яких є представники країни-агресора. У подальшому майно буде передано до АРМА», - повідомили в прокуратурі.

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Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що службові особи низки підприємств легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти шляхом проведення фінансових операцій з компаніями-засновниками країни-агресора.

Також дiяльнiсть засновникiв та службових осiб пiдприємств на цей час може бути спрямована на заподiяння шкоди економiчнiй безпецi Украiни, фiнансування дiй з метою насильницької змiни та повалення конституцiйного ладу, захоплення державної влади.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється ГУНП в Харківській області за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі (ч. 2 ст. 209 КК України).

Нагадаємо

Як повідомили у вівторок в СБУ, було накладено арешт на рухоме та нерухоме майно і корпоративні права українських компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв "Руст Україна" та "Банку Форвард" – їхнім кінцевим бенефіціаром є громадянин росії.