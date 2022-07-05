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Украина арестовала имущество 13 подконтрольных россии предприятий более чем на 40 млн грн

Украина арестовала имущество 13 подконтрольных россии предприятий более чем на 40 млн грн

Киев • УНН

 • 71836 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В Украине наложен арест на имущество стоимостью более 40 млн грн тринадцати предприятий, подконтрольных стране-агрессору. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, пишет УНН.

Цитата

«Харьковской областной прокуратурой обеспечено наложение ареста на корпоративные права, движимое и недвижимое имущество 13 предприятий, учредителями которых являются представители страны-агрессора. В дальнейшем имущество будет передано в АРМА», - сообщили в прокуратуре.

Детали

Так, досудебным расследованием было установлено, что должностные лица ряда предприятий легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства путем проведения финансовых операций с компаниями-учредителями страны-агрессора.

Также деятельность учредителей и служебных лиц предприятий в настоящее время может быть направлена ​​на причинение вреда экономической безопасности Украины, финансирование действий с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется ГУНП в Харьковской области по факту легализации имущества, полученного преступным путем, в крупном размере (ч. 2 ст. 209 УК Украины).

Напомним

Как сообщили во вторник в СБУ, был наложен арест на движимое и недвижимое имущество и корпоративные права украинских компаний-дистрибьютора алкогольных напитков "Руст Украина" и "Банка Форвард" – их конечным бенефициаром является гражданин россии.

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