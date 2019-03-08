В Кировоградской области утонул мужчина

"8 березня в 10:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в р. Сугоклея г. Кропивницкий обнаружено тело погибшего мужчины и нужна помощь по его изъятию из воды. Спасатели аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления ГСЧС в области доставили тело на берег. Как выяснилось, им оказался местный житель 1987 г.р.", - сообщили спасатели.

Обстоятельства гибели и причину смерти гражданина устанавливают специалисты.



Как сообщал УНН, в Донецкой области в водоеме обнаружено тело утонувшего мужчины.



Как сообщал УНН, в Киевской области мужчина убил сожительницу, а затем утопил тело в реке .