На Кіровоградщині втопився чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН Рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка з р. Сугоклія. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"8 березня о 10:30 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у р. Сугоклія м. Кропивницький виявлено тіло загиблого чоловіка та потрібна допомога по його вилученню з води. Рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС в області доставили тіло на берег. Як з’ясувалось, ним виявився місцевий житель 1987 р.н", - повідомили рятувальники.
Обставини загибелі та причину смерті громадянина встановлюють фахівці.
Як повідомляв УНН, на Донеччині у водоймі виявлено тіло потонулого чоловіка.
Як повідомляв УНН, на Київщині чоловік вбив співмешканку, а потім втопив тіло у річці.