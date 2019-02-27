На Київщині чоловік вбив співмешканку, а потім втопив тіло у річці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Вчора, 26 лютого, у селі Сулимівка Бориспільського району виявили у канаві з водою тіло жінки, яку вбив співмешканець і таким чином намагався приховати сліди злочину. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
У селі Сулимівка Бориспільського району у канаві з водою виявили тіло жінки. Нею виявилась 38-річна жителька Сулимівки.
“Тіло загиблої направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Експертизою встановлено, що смерть жінки настала від набряку головного мозку, крововиливу, закритої черепно-мозкової травми”. — йдеться у повідомленні.
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Після проведення слідчо-оперативних дій поліцією встановлено, що у скоєнні злочину підозрюється співмешканець жінки.
“Затримали 31-річного чоловіка працівники поліції за місцем проживання. Спочатку він плакав, шкодував, що жінка наклала на себе руки, намагався ввести в оману поліцейських і категорично заперечував свою причетність до скоєння злочину. Потім зловмисник зізнався працівникам поліції, що під час спільного розпиття оковитої у них виникла сварка і він руками побив її по голові. Коли жінка перестала дихати, чоловік прив’язав цеглу до тулуба, виволік і втопив тіло у канаві”, — додали у поліції.
Чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України, оголошена підозра за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство — ред.) Кримінального кодексу України. Міру запобіжного заходу йому обере найближчим часом суд.
Нагадаємо, на Львівщині, у місті Новояворівськ, 58-річний чоловік погрожував підпалити власну дружину.