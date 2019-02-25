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Чоловік облив дружину бензином і погрожував підпалити

Чоловік облив дружину бензином і погрожував підпалити

Київ • УНН

 • 9774 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 лютого. УНН. На Львівщині, у місті Новояворівськ, 58-річний чоловік погрожував підпалити власну дружину. Про це повідомили у відділі комунікації обласного упраління поліції, передає УНН.

"У Яворівський відділ поліції близько 8:45 надійшло повідомлення про сімейний конфлікт в одній з квартир на вулиці Львівській у місті Новояворівськ... Поліцейські припинили правопорушення та надали жінці допомогу. Встановлено, що між подружжям виник конфлікт, під час якого 58-річний чоловік облив бензином 59-річну дружину та погрожував її підпалити", – сказано в повідомленні.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України. Санкція статті передбачає арешт терміном до шести місяців або обмеження волі до двох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, під час сварки чоловік виштовхнув свою дружину з вікна четвертого поверху будинку.

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