Ревнивий чоловік кинув дружину з вікна четвертого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Чоловіку, який виштовхнув свою дружину з вікна четвертого поверху, оголошено про підозру у скоєнні умисного вбивства. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.
"За процесуального керівництва Фастівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 51-річному чоловіку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) КК України", - йдеться у повідомленні.
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Установлено, що у листопаді поточного року між подружжям на грунті ревнощів виникла сварка, під час якої підозрюваний завдав жінці декілька ударів по обличчю, після чого схопив за горло та придушив.
У подальшому, чоловік виштовхнув 49-річну потерпілу через вікно квартири, розташованої на четвертому поверсі житлового будинку в м. Фастів. У результаті падіння жінка померла на місці події від отриманих тілесних ушкоджень.
За клопотанням прокуратури підозрюваного судом взято під варту. За скоєне йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.
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Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, киянина засудили на 12 років за вбивство дружини у стані афекту.