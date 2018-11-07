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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107809 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115489 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 153686 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147243 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137825 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128865 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173261 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118129 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141680 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

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Ревнивый мужчина бросил жену из окна четвертого этажа

Ревнивый мужчина бросил жену из окна четвертого этажа

Киев  •  УНН

 • 13979 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Мужчине, который вытолкнул свою жену из окна четвертого этажа, объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

"При процессуальном руководстве Фастовской местной прокуратуры сообщено о подозрении 51-летнему мужчине в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) УК Украины", - говорится в сообщении.

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Установлено, что в ноябре текущего года между супругами на почве ревности возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес женщине несколько ударов по лицу, после чего схватил за горло и придушил.

В дальнейшем, мужчина вытолкнул 49-летнюю потерпевшую через окно квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома в г.Фастов. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

По ходатайству прокуратуры подозреваемый взят по решению суда под стражу. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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Досудебное расследование продолжается.

Напомним, киевлянина осудили на 12 лет за убийство жены в состоянии аффекта.

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