Ревнивый мужчина бросил жену из окна четвертого этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Мужчине, который вытолкнул свою жену из окна четвертого этажа, объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"При процессуальном руководстве Фастовской местной прокуратуры сообщено о подозрении 51-летнему мужчине в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) УК Украины", - говорится в сообщении.
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Установлено, что в ноябре текущего года между супругами на почве ревности возникла ссора, во время которой подозреваемый нанес женщине несколько ударов по лицу, после чего схватил за горло и придушил.
В дальнейшем, мужчина вытолкнул 49-летнюю потерпевшую через окно квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома в г.Фастов. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.
По ходатайству прокуратуры подозреваемый взят по решению суда под стражу. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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Досудебное расследование продолжается.
Напомним, киевлянина осудили на 12 лет за убийство жены в состоянии аффекта.