Суд посадив на 5 років чоловіка, який спалив хату своїй колишній
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Мешканець Хмельницької області, який підпалив будинок, де перебувала його колишня сім’я, відбуватиме покарання у виді 5 років позбавлення волі. Про це повідомила прокуратура Хмельницької області, передає УНН.
“Стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаної особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (погроза вбивством, закінчений замах на умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, незаконне заволодіння транспортним засобом) та вироком суду засудженому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Державним обвинуваченням у суді доведено вину мешканця Хмельницького району, який у квітні 2017 року, намагаючись помститись жінці, підпалив будинок, де перебувала ціла сім’я.
Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, чоловік прийшов до своєї колишньої дружини та почав погрожувати їй фізичною розправою. Коли жінка викликала до зловмисника працівників поліції, які змусили його покинути будинок, останній обурився ще більше.
З метою реалізації усіх своїх погроз та знищення майна, вночі він проник на горище будинку потерпілої та підпалив його. Не зупинив правопорушника і той факт, що у помешканні перебували не тільки колишня дружина, її старенька бабуся та неповнолітня донька, а й їх спільний малолітній син.
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На щастя, страшних наслідків вдалося уникнути, виниклу пожежу завчасно помітила нажахана погрозами потерпіла, яка встигла викликати рятувальні служби.
Виявилось, що це не єдине кримінальне правопорушення, яке вчинив зловмисник.
У травні того ж року, працюючи у одній із автомобільних майстерень обласного центру та знову ж таки перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він скористався можливістю доступу до автомобіля Opel Vivaro, ремонт якого здійснював, та незаконно заволодів ним. Працівниками поліції його затримано у с. Малиничі Хмельницького району.
"Будучи незгідними з рішенням суду першої інстанції, засуджений оскаржив його в апеляційному порядку, однак апеляційним судом Хмельницької області цю скарги залишено без задоволення, — повідомив начальник відділу прокуратури області Олексій Луговий.
Відтак, вирок місцевого суду набрав законної сили.
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