На Прикарпатті чоловік намагався повернути колишню, взявши її в заручники

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Іноземець вимагав колишню повернутися до нього, взявши її в заручники. Про це повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, передає УНН.

"Прокуратурою Івано-Франківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом захоплення в заручники жінки в Городенківському районі", - йдеться в повідомленні.

Так, було встановлено, що 13 липня вночі у с. Вікно Городенківського району іноземець, який раніше проживав із мешканкою вказаного села, приїхав до неї та вимагав, щоб вона поновила з ним стосунки. Але жінка не погодилася. Після цього чоловік взяв ніж та, погрожуючи, взяв її в заручники.

Наразі іноземця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 147 (захоплення заручників) КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За злочин чоловіку загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Як повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, повідомлення до поліції надійшло від сусідки потерпілої.

"Поліцейські, які виїхали на місце події, встановили, що до сусідки заявниці приїхав її колишній співмешканець – 33-річний громадянин Туреччини. За попередньою інформацією, чоловік проживав на території країни незаконно. Так, напередодні ввечері, дізнавшись, що він має намір до неї приїхати, потерпіла відвела дітей до сусідки. Почувши вночі крики, сусідка викликала поліцію", - зазначили у ГУНП.

До спецоперації "Заручник", у результаті якої і затримали зловмисника, залучили бійців спецпідрозділу КОРД.

Потерпіла не постраждала. Наразі з нею працюють медики.

Нагадаємо, у Сумах затримано жінку, яка взяла у заручники сина своєї подруги та погрожувала відрізати йому голову, якщо їй не повернуть з дитячого будинку доньку. 

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