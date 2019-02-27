В Киевской области мужчина убил сожительницу, а затем утопил тело в реке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вчера, 26 февраля, в селе Сулимовка Бориспольского района обнаружили в канаве с водой тело женщины, которую убил сожитель и таким образом пытался скрыть следы преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
В селе Сулимовка Бориспольского района в канаве с водой обнаружили тело женщины. Ею оказалась 38-летняя жительница Сулимовки.
"Тело погибшей направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Экспертизой установлено, что смерть женщины наступила от отека головного мозга, кровоизлияния, закрытой черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении.
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После проведения следственно-оперативных действий полицией установлено, что в совершении преступления подозревается сожитель женщины.
"Задержали 31-летнего мужчину работники полиции по месту жительства. Сначала он плакал, жалел, что женщина покончила с собой, пытался ввести в заблуждение полицейских и категорически отрицал свою причастность к совершению преступления. Затем злоумышленник признался работникам полиции, во время совместного распития водки у них возникла ссора и он руками избил ее по голове. Когда женщина перестала дышать, человек привязал кирпич к туловищу, выволок и утопил тело в канаве", - добавили в полиции.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, объявленная подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство - ред.) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения ему выберет ближайшее время суд.
Напомним, во Львовской области, в городе Новояворовск, 58-летний мужчина угрожал поджечь собственную жену.