Підозрюваний у вбивстві прикидався мертвим, а потім втік

Так, подія сталася вчора близько опівдня.

"Занепокоєна жінка повідомила, що у квартирі виявила свого співмешканця та ще одного невідомого чоловіка, які непритомно лежали на підлозі у калюжі крові. Коли патрульні прибули на місце, ситуація дещо змінилася: виявилося, що незнайомий їй чоловік лише прикинувся непритомним. Він раптово схопився з підлоги та накинувся на неї з ножем, а потім вибіг з квартири й втік. Жінка надала детальний опис зловмисника та вказала напрямок, у якому той побіг", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на місці працювала швидка допомога. Лікарі констатували смерть співмешканця заявниці.

"Відпрацьовуючи прилеглу територію, поліцейські виявили чоловіка, схожого за описом на зловмисника, з ножем в руках. Із собою у нього був наплічник з речами, які, як виявилося згодом, належали загиблому", - розповіли у патрульній поліції.

Патрульні затримали чоловіка, надягнувши кайданки. Згодом його впізнала заявниця. Вона додала, що затриманий одягнений у речі її загиблого співмешканця.

"На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, якій і передали ймовірного зловмисника. Усі обставини події з'ясовуються", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у лісі у Запорізькій області виявлено труп чоловіка, який зник місяць тому.