Подозреваемый в убийстве притворялся мертвым, а затем сбежал

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киеве вероятный злоумышленник сначала сам притворялся мертвым, потом сбежал. Когда патрульные задержали его, выяснилось, что он в одежде своей жертвы. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины, передает УНН.

Так, произошло вчера около полудня.

"Обеспокоенная женщина сообщила, что в квартире обнаружила своего сожителя и еще одного неизвестного мужчину, которые без сознания лежали на полу в луже крови. Когда патрульные прибыли на место, ситуация несколько изменилась: оказалось, что незнакомый ей мужчина только притворился без сознания. Он внезапно вскочил с пола и набросился на нее с ножом, а потом выбежал из квартиры и скрылся. Женщина предоставила детальное описание злоумышленника и указала направление, в котором тот побежал", - говорится в сообщении.

Кроме того, на месте работала скорая помощь. Врачи констатировали смерть сожителя заявительницы.

"Отрабатывая прилегающую территорию, полицейские обнаружили мужчину, похожего по описанию на злоумышленника, с ножом в руках. С собой у него был рюкзак с вещами, которые, как оказалось впоследствии, принадлежали погибшему", - рассказали в патрульной полиции.

Патрульные задержали мужчину, надев наручники. Впоследствии его узнала заявительница. Она добавила, что задержанный одет в вещи ее погибшего сожителя.

"На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которой и передали вероятного злоумышленника. Все обстоятельства происшествия выясняются", - отметили в ведомстве.

Напомним, в лесу в Запорожской области обнаружен труп мужчины, пропавшего месяц назад.

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