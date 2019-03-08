На Донеччині втопився чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. На Донеччині у водоймі виявлено тіло потонулого чоловіка. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"07 березня о 14:50 на телефон Служби порятунку “101” від чергового Національної поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла потонулого у водоймі за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м. Соледар, вул. Чапаєва", - повідомили УНН.
Рятувальники Головного управління за допомогою власних сил вилучили тіло загиблого з води на берег та передали співробітникам Національної поліції.
Від Головного управління залучалось 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
Причини та обставини події наразі встановлюються відповідними фахівцями.
Як повідомляв УНН, На Київщині чоловік вбив співмешканку, а потім втопив тіло у річці