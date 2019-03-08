В Донецкой области утонул мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Донецкой области в водоеме обнаружено тело утонувшего мужчины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"07 марта в 14:50 на телефон Службы спасения "101" от дежурного Национальной полиции поступило сообщение об обнаружении тела утонувшего в водоеме по адресу: Донецкая область, Бахмутский район, г. Соледар, ул. Чапаева", - сообщили УНН.
Спасатели Главного управления с помощью собственных сил изъяли тело погибшего из воды на берег и передали сотрудникам Национальной полиции.
От Главного управления привлекалось 6 человек личного состава и 1 единица техники.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими специалистами.
Как сообщал УНН, в Киевской области мужчина убил сожительницу, а затем утопил тело в реке.