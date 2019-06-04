В Кировоградской области школьники из-за непогоды не могли добраться на ВНО

Так, 4 июня в 05:25 к спасателям поступило сообщение о том, что в селе Мальчевское Устиновского района из-за непогоды размыто дорогу и разрушен мост, соединяющий дорогу пгт Устиновка - с. Докучаево.

Поэтому ученики Докучаевской ООШ I-III ступеней не могли попасть в пункт ВНО в Кропивницком.

Спасатели помогли преодолеть детям сложный отрезок пути. Далее школьники автобусом добрались до пункта назначения.

Напомним, на этно-рок-фестивале Kozak FEST, который проходил в Днепропетровской области, начался сильный дождь и ураган, в результате чего обрушилась крыша сцены. В результате стихийного бедствия на фестивале погиб один человек.