Через буревій на рок-фестивалі на Дніпропетровщині загинула людина

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КИЇВ. 2 червня. УНН. На етно-рок-фестивалі України Kozak FEST, який проходив у Дніпропетровській області, через стихійне лихо загинула одна людина, двоє отримало травми. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

Внаслідок стихійного лиха на етно-рок-фестивалі Kozak FEST, який проходив у селі Жовтоолександрівка, урочище Княжі Байраки, загинула одна людина 1971 року народження. Також було госпіталізовано жінку 1967 року народження з перелом ноги, а чоловіка 1978 року народження – з перелом ступні.

Окрім того, рятувальники при розборі пошкодженої конструкції сцени, огляді місцевості врятували 135 людей та витягнули 53 легкових автомобілів.

Зазначається, що внаслідок сильного пориву вітру (25 м/с і більше), грози та сильної зливи на місці проведення фестивалю в балці, в якій знаходилося біля 10 000 глядачів, виникло підтоплення деяких ділянок, що унеможливило виїзд автотранспорту з балки глядачів. Поривами вітру було знесено батут, частково пошкоджено намети та сцену.

Нагадаємо, на етно-рок-фестивалю Kozak, який проходив на Дніпропетровщині, почався сильний дощ та буревій, внаслідок чого обвалився дах сцени.

Після буревію організатори вирішили достроково завершити рок-фестиваль.

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