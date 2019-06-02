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У Дніпропетровській області на фестивалі через буревій обвалився дах сцени

Київ • УНН

 • 15614 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. На етно-рок-фестивалю Kozak, який проходить на Дніпропетровщині, почався сильний дощ та буревій, внаслідок чого обвалився дах сцени, пише УНН з посиланням на користувачів соцмереж та допис музиканта Дмитра Шурова (Pianoбой) у Instagram.

Музикант вказав, що “через страшний буревій на фестивалі обвалився дах сцени. Можуть бути постраждалі. Більше інформації на цей момент не маю, крім того, що багато тисяч людей намагаються покинути фестиваль під стіною дощу і твориться хаос, падають дерева”.

Варто також додати, що фестиваль проходить з 31 травня по 2 червня в урочищі Княжі Байраки (Дніпропетровська область).

У мережі також можна побачити відео, завантажене користувачем, де зафіксований момент обвалу сцени.

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