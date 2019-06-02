В Днепропетровской области на фестивале из-за урагана обрушилась крыша сцены
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. На этно-рок-фестивале Kozak, который проходит на Днепропетровщине, начался сильный дождь и ураган, в результате чего обрушилась крыша сцены, пишет УНН со ссылкой на пользователей соцсетей и сообщение музыканта Дмитрия Шурова (Pianoбой) в Instagram.
Музыкант указал, что “из-за страшного урагана на фестивале обрушилась крыша сцены. Могут быть пострадавшие. Больше информации на данный момент не имею, кроме того, что многие тысячи людей пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя и творится хаос, падают деревья”.
Стоит также добавить, что фестиваль проходит с 31 мая по 2 июня в урочище Княжеские Байраки (Днепропетровская область).
В сети можно увидеть видео, загруженное пользователем, где зафиксирован момент обрушения сцены.