Из-за урагана на рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. На этно-рок-фестивале Украины Kozak FEST, который проходил в Днепропетровской области, в результате стихийного бедствия погиб один человек, двое получили травмы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Днепропетровской области.
В результате стихийного бедствия на этно-рок-фестивале Kozak FEST, который проходил в селе Желтоалександровка, урочище Княжеские Байраки, погиб один человек 1971 года рождения. Также были госпитализированы женщину 1967 года с перелом ноги, а мужчины 1978 года рождения - с перелом ступни.
Кроме того, спасатели при разборе поврежденной конструкции сцены, осмотре местности спасли 135 человек и вытащили 53 легковых автомобилей.
Отмечается, что в результате сильного порыва ветра (25 м/с и более), грозы и сильного ливня на месте проведения фестиваля в балке, в которой находилось около 10 000 зрителей, возникло подтопление некоторых участков, невозможным выезд автотранспорта с балки зрителей. Порывами ветра был снесен батут, частично повреждены палатки и сцена.
Напомним, в этно-рок-фестиваля Kozak, который проходил в Днепропетровской области, начался сильный дождь и ураган, в результате чего обрушилась крыша сцены.
После урагана организаторы решили досрочно завершить рок-фестиваль.