Рок-фестиваль, де буревій зірвав дах сцени, вирішили достроково завершити
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Етно-рок-фестиваль України Kozak FEST, який проходив у Дніпропетровській області, через стихійне лихо завершили достроково. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення організатора фестивалю Kozak FEST у Facebook.
"Через стихійне лихо всі заходи, які були заплановані на сьогодні, 2 червня, скасовані. Всю ніч команда KOZAK Fest намагалась ліквідувати наслідки негоди, але, на жаль, за такий короткий проміжок часу неможливо відновити повноцінну роботу сцени, яка постраждала найбільше", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, організатори вибачилися перед гостям фестивалю, яким так і не вдалось сповна насолодитись українською музикою.
Нагадаємо, на етно-рок-фестивалю Kozak, який проходить на Дніпропетровщині, почався сильний дощ та буревій, внаслідок чого обвалився дах сцени.