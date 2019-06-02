Рок-фестиваль, де буревій зірвав дах сцени, вирішили достроково завершити

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Етно-рок-фестиваль України Kozak FEST, який проходив у Дніпропетровській області, через стихійне лихо завершили достроково. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення організатора фестивалю Kozak FEST у Facebook.

"Через стихійне лихо всі заходи, які були заплановані на сьогодні, 2 червня, скасовані. Всю ніч команда KOZAK Fest намагалась ліквідувати наслідки негоди, але, на жаль, за такий короткий проміжок часу неможливо відновити повноцінну роботу сцени, яка постраждала найбільше", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, організатори вибачилися перед гостям фестивалю, яким так і не вдалось сповна насолодитись українською музикою.

Нагадаємо, на етно-рок-фестивалю Kozak, який проходить на Дніпропетровщині, почався сильний дощ та буревій, внаслідок чого обвалився дах сцени.

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