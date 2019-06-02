Рок-фестиваль, где ураган сорвал крышу сцены, решили досрочно завершить
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Этно-рок-фестиваль Украины Kozak FEST, который проходил в Днепропетровской области, из-за стихийного бедствия завершили досрочно. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение организатора фестиваля Kozak FEST в Facebook.
"Из-за стихийного бедствия все меры, которые были запланированы на сегодня, 2 июня, отменены. Всю ночь команда KOZAK Fest пыталась ликвидировать последствия непогоды, но, к сожалению, за такой короткий промежуток времени невозможно восстановить полноценную работу сцены, которая пострадала больше", - говорится в сообщении.
Кроме того, организаторы извинились перед гостям фестиваля, которым так и не удалось сполна насладиться украинской музыкой.
Напомним, в этно-рок-фестиваля Kozak, который проходит в Днепропетровской области, начался сильный дождь и ураган, в результате чего обрушилась крыша сцены.