На Кіровоградщині школярі через негоду не могли дістатися на ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Кіровоградській області школярі застрягли у дорозі до пункту здачі зовнішнього незалежного оцінювання: негода розмила дорогу і зруйнувала міст. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, 4 червня о 05:25 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у селі Мальчевське Устинівського району через негоду розмито дорогу та зруйновано міст, який сполучає дорогу смт Устинівка – с. Докучаєве.
Через це учні Докучаєвської ЗОШ І-ІІІ ступенів не могли потрапити до пункту ЗНО у Кропивницькому.
Рятувальники допомогли здолати дітям складний відрізок шляху. Далі школярі автобусом дісталися до пункту призначення.
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