На Кировоградщине серийные воры банковских терминалов попали в руки полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сегодня около 5 утра в Кировоградской области после совершения очередного преступления были задержаны злоумышленники, которые специализировались на кражах банковских терминалов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, информирует УНН.
Как отметили правоохранители, воров задержали в результате спецоперации сотрудников полиции Сумщины, бойцов КОРДа и оперативников уголовного розыска Кировоградщины.
"По предварительным данным, все трое подозреваемых - уроженцы Полтавской области, в возрасте от 30 до 40 лет. Имея в пользовании два легковых автомобиля, они "путешествовали" областями и совершали имущественные преступления.
Так, в Сумской области злоумышленники "заявили" о себе кражами платежных терминалов. Там их "след" вышли местные оперативники. Тогда воры решили бежать из области, чтобы на некоторое время исчезнуть из поля зрения полицейских", - говорится в сообщении.
После этого участники криминальной группировки на собственном автомобиле отправились в направлении Кировоградской области, где благодаря скоординированной работе оперативников двух областей - Сумщины и Кировоградщины - их уже ждали.
"Приехав в город Светловодск, подозреваемые совершили по привычному для себя сценарию. Около 4 часов утра подъехали на одну из центральных площадей города, демонтировали платежный терминал, в котором находились денежные средства наличными, погрузили его в багажное отделение авто и поехали. Однако увидев полицейских, они выбросили платежный терминал прямо на дороге и подались в бегство. В пригороде, на территории Светловодского района Кировоградской области, злоумышленники съехали с дороги и были задержаны бойцами КОРДа полиции Сумской области", - сообщили в МВД.
По факту кражи работниками Светловодского отдела полиции информацию внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается точное количество совершенных ими преступлений.
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