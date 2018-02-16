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На Кіровоградщині серійні крадії банківських терміналів попали до рук поліції

На Кіровоградщині серійні крадії банківських терміналів попали до рук поліції

Київ • УНН

 • 9170 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні близько 5-ї ранку в Кіровоградській області після скоєння чергового злочину були затримані зловмисники, які спеціалізувалися на крадіжках банківських терміналів. Про це повідомляє прес-служба МВС України, інформує УНН.

Як зазначили правоохоронці, крадіїв затримали у результаті спецоперації працівників поліції Сумщини, бійців КОРДу та оперативників карного розшуку Кіровоградщини.

“За попередніми даними, всі троє підозрюваних – уродженці Полтавської області, віком від 30 до 40 років. Маючи у користуванні два легкових автомобілі, вони "подорожували" областями та скоювали майнові злочини.
Так, на Сумщині зловмисники "заявили" про себе крадіжками платіжних терміналів. Там на їхній "слід" вийшли місцеві оперативники. Тоді злодії вирішили втекти з області, аби на деякий час зникнути з поля зору поліцейських”, – йдеться у повідомленні.

Після цього учасники кримінального угруповання на власному автомобілі вирушили у напрямку Кіровоградської області, де завдяки скоординованій роботі оперативників двох областей – Сумщини та Кіровоградщини – на них вже чекали.

“Приїхавши до міста Світловодськ, підозрювані вчинили за звичним для себе сценарієм. Близько 4-ї години ранку під’їхали на одну з центральних площ міста, демонтували платіжний термінал, в якому знаходились грошові кошти готівкою, погрузили його до багажного відділення авто та поїхали. Проте побачивши поліцейських, вони викинули платіжний термінал прямо на дорозі та почали тікати. У передмісті, на території Світловодського району Кіровоградської області, зловмисники з’їхали з дороги та були затримані бійцями КОРДу поліції Сумської області”, – повідомили в МВС.

За фактом крадіжки працівниками Світловодського відділу поліції інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюється точна кількість вчинених ними злочинів.

Нагадаємо, у Дніпрі поліція затримала жінку, яка, погрожуючи ножем, за вечір пограбувала двох представниць своєї статі.

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