На Кіровоградщині серійні крадії банківських терміналів попали до рук поліції

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сьогодні близько 5-ї ранку в Кіровоградській області після скоєння чергового злочину були затримані зловмисники, які спеціалізувалися на крадіжках банківських терміналів. Про це повідомляє прес-служба МВС України, інформує УНН.