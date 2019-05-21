В Кировоградской области расследуют смерть младенца

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Учитывая, что для установления наличия или отсутствия в действиях медицинских работников факта ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, необходимы специальные знания в области судебной медицины, возникла необходимость в проведении экспертизы.

Сейчас следственный судья Знаменского районного суда согласовал ходатайство о проведении комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал УНН, мать заподозрили в убийстве новорожденного ребенка.