На Кіровоградщині розслідують смерть немовляти

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 травня. УНН. На Кіровоградщині розслідують смерть новонародженої дитини, що сталася 4 квітня 2019 року в Знам’янській міській лікарні ім. А. В. Лисенка. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Враховуючи те, що для встановлення наявності чи відсутності в діях медичних працівників факту неналежного виконання своїх професійних обов’язків, необхідні спеціальні знання в галузі судової медицини, виникла необхідність у проведенні експертизи.

Наразі слідчий суддя Знам’янського міськрайонного суду погодив клопотання про проведення комісійної судово-медичної експертизи.

Як повідомляв УНН, матір запідозрили у вбивстві новонародженої дитини.

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Кримінал та НП

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