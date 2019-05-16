Матір запідозрили у вбивстві новонародженої дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У Житомирській області правоохоронці встановлюють обставини смерті новонародженої дитини. Про це повідомляє прес-служба поліції, передає УНН.
Як повідомили правоохоронці, ввечері 15 травня до відділення поліції з лікарні надійшло повідомлення про госпіталізацію породіллі. Під час перевірки з’ясувалось, що зранку у жінки відбулись передчасні пологи, однак де дитина, невідомо.
28-річна жителька с. Став-Слобода Радомишльського району перебувала на 7-му місяці вагітності і самостійно без допомоги лікарів народила вдома. За кілька годин жінка викликала "швидку" через погіршення стану. На запитання поліцейських про дитину відповіла, що немовля не подавало ознак життя і тому вона винесла його на подвір’я.
Наразі за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи для встановлення усіх обставин та розшуку тіла немовляти.
Як повідомляв УНН, з початку року зафіксовано 8 випадків вбивства матір’ю новонародженої дитини.