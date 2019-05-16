Мать заподозрили в убийстве новорожденного ребенка

Как сообщили правоохранители, вечером 15 мая в отделение полиции из больницы поступило сообщение о госпитализации роженицы. Во время проверки выяснилось, что утром у женщины произошли преждевременные роды, однако где ребенок, неизвестно.

28-летняя жительница с. Став-Слобода Радомышльского района находилась на 7-м месяце беременности и самостоятельно без помощи врачей родила дома. Через несколько часов женщина вызвала "скорую" из-за ухудшения состояния. На вопрос полицейских о ребенке ответила, что он не подавал признаков жизни и поэтому она вынесла его во двор.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств и розыска тела младенца.

Как сообщал УНН, с начала года зафиксировано 8 случаев убийства матерью новорожденного ребенка.