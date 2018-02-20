В Кировоградской области подтвердили 18 случаев кори

"Из 18-ти заболевших, 12 человек вовсе не имели профилактических прививок от кори, а 6 получили только по одной дозе вакцины, что не соответствует Календарю профилактических прививок", - говорится в сообщении.

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Также в пресс-службе добавили, что среди заболевших зарегистрирован 1 случай кори у беременной женщины. Заболевание протекало в легкой форме, без осложнений. В настоящее время беременную пролечили и выписали из инфекционного стационара в удовлетворительном состоянии.

Напомним, с начала года в Украине корью заболели 5 тысяч 97 человек, среди них 3 тысячи 404 ребенка.