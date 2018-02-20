На Кіровоградщині підтвердили 18 випадків кору
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 лютого. УНН. З початку року у Кіровоградській області зареєстрували 18 вірусологічно підтверджених випадків кору, з них 9 випадків серед дітей та підлітків до 17 років. Про це УНН повідомили в прес-службі обласного лабораторного центру.
“Із 18-ти захворілих, 12 осіб зовсім не мали профілактичних щеплень від кору, а 6-ро отримали тільки по одній дозі вакцини, що не відповідає Календарю профілактичних щеплень”, – йдеться у повідомленні.
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Також у прес-службі додали, що серед захворілих зареєстрований 1 випадок кору у вагітної жінки. Захворювання протікало в легкій формі, без ускладнень. На даний час вагітна пролікована та виписана із інфекційного стаціонару в задовільному стані.
Нагадаємо, з початку року в Україні на кір захворіли 5 тисяч 97 осіб, серед них 3 тисячі 404 дитини.