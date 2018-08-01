На Кировоградщине подозреваемый сбежал из зала суда

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 19298 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 80195 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119342 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127195 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166566 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152442 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140373 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130354 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179409 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118299 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

В работе Visa и Mastercard зафиксирован сбой: украинцы жалуются на невозможность расплатиться в магазинах

9 марта, 10:01 • 41257 просмотра
Германия опасается, что Трамп может отключить поддержку F-35

Германия опасается, что Трамп может отключить поддержку F-35

9 марта, 10:08 • 33942 просмотра
Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

Трамп "охолодил" до Великой Британии после визита Зеленского к Чарльзу III

9 марта, 12:17 • 60406 просмотра
"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

"Этого будет недостаточно": Трамп не восстановит помощь Украине после подписания соглашения о полезных ископаемых - СМИ

9 марта, 12:46 • 42023 просмотра
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 30833 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 144336 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 179408 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 187488 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 198058 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 255188 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 166564 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107093 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111371 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113296 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112591 просмотра
Актуальное
На Кировоградщине подозреваемый сбежал из зала суда

На Кировоградщине подозреваемый сбежал из зала суда

Киев  •  УНН

 • 9810 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Сегодня 18-летнего жителя Новоукраинского района, который находился в розыске, задержали сотрудники группы реагирования патрульной полиции Добровеличкивского отделения полиции недалеко автодороги Кировоград-Платоново. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Кировоградськой области.

По информации правоохранителей, гражданин после побега намеревался выехать на территорию соседней области, воспользовавшись попутным транспортом.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Работники полиции расследуют производство, начатое по ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины "Побег из места лишения свободы или из-под стражи".

Эта же лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража" и ч.1 ст.289 УК "Незаконное завладение транспортным средством", уголовное производство в отношении которого в настоящее время рассматривается в суде.

Напомним, от конвоя в Житомире сбежал осужденный за разбой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы