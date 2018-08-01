На Кировоградщине подозреваемый сбежал из зала суда

По информации правоохранителей, гражданин после побега намеревался выехать на территорию соседней области, воспользовавшись попутным транспортом.



Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.



Работники полиции расследуют производство, начатое по ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины "Побег из места лишения свободы или из-под стражи".



Эта же лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража" и ч.1 ст.289 УК "Незаконное завладение транспортным средством", уголовное производство в отношении которого в настоящее время рассматривается в суде.



Напомним, от конвоя в Житомире сбежал осужденный за разбой.