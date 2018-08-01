На Кировоградщине подозреваемый сбежал из зала суда
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Сегодня 18-летнего жителя Новоукраинского района, который находился в розыске, задержали сотрудники группы реагирования патрульной полиции Добровеличкивского отделения полиции недалеко автодороги Кировоград-Платоново. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Кировоградськой области.
По информации правоохранителей, гражданин после побега намеревался выехать на территорию соседней области, воспользовавшись попутным транспортом.
Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
Работники полиции расследуют производство, начатое по ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины "Побег из места лишения свободы или из-под стражи".
Эта же лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража" и ч.1 ст.289 УК "Незаконное завладение транспортным средством", уголовное производство в отношении которого в настоящее время рассматривается в суде.
Напомним, от конвоя в Житомире сбежал осужденный за разбой.