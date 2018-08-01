На Кіровоградщині підозрюваний утік із зали суду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Сьогодні 18-річного мешканця Новоукраїнського району, який перебував у розшуку, затримали працівники групи реагування патрульної поліції Добровеличківського відділення поліції неподалік автодороги Кіровоград-Платонове. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП Кіровоградськой області.
За інформацією правоохоронців, громадянин після втечі мав намір виїхати на територію сусідньої області, скориставшись попутним транспортом.
Нині чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України.
Працівники поліції розслідують провадження, розпочате за ч.1 ст.393 Кримінального кодексу України "Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти".
Ця ж особа обвинувачується у скоєнні правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України "Крадіжка" та ч.1 ст.289 ККУ "Незаконне заволодіння транспортним засобом", кримінальне провадження відносно якої на теперішній час розглядається у суді.
Нагадаємо, від конвою у Житомирі втік засуджений за розбій.