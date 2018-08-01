На Кіровоградщині підозрюваний утік із зали суду

За інформацією правоохоронців, громадянин після втечі мав намір виїхати на територію сусідньої області, скориставшись попутним транспортом.



Нині чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України.



Працівники поліції розслідують провадження, розпочате за ч.1 ст.393 Кримінального кодексу України "Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти".



Ця ж особа обвинувачується у скоєнні правопорушень, передбачених ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України "Крадіжка" та ч.1 ст.289 ККУ "Незаконне заволодіння транспортним засобом", кримінальне провадження відносно якої на теперішній час розглядається у суді.



Нагадаємо, від конвою у Житомирі втік засуджений за розбій.