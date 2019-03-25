Корью с начала года заболели почти 33 тысячи украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Корью с начала 2019 года в Украине заболели почти 33 тысячи человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Львове от кори умер двухлетний мальчик
"32 939 украинцев заболели корью с 28 декабря 2018 года до 22 марта 2019 года", - сообщили в Центре общественного здоровья.
Добавим, в Украине сейчас неблагополучная эпидемическая ситуация по кори. Однако, по оперативным данным, показатели заболеваемости корью за неделю с 11 по 17 марта уменьшились по сравнению с предыдущей неделей, на 4% - до 2 146 случаев. С начала года от осложнений кори умерли более 10 человек.