За тиждень на кір в Україні захворіли понад 2 тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Упродовж 11 тижня цього року, з 11 по 17 березня, на кір захворіли 2 146 людей, з яких 1 044 дорослих та 1 102 дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 11-го тижня 2019 р. на кір захворіли 2 146 людей: 1 044 дорослих та 1 102 дитини", - йдеться в повідомленні.
При цьому, з 1 лютого рівень захворюваності на кір у Львівській області щотижня зменшується в середньому на 10%. А у Вінницькій області, за даними МОЗ, за 11-й тиждень зареєстрували майже у 2 рази менше нових випадків кору, ніж за попередній.
Водночас у шести регіонах кількість випадків кору зростає: у Київській, Хмельницькій, Тернопільській, Дніпропетровській та Харківській областях, а також у Києві.
"Саме в Києві минулого тижня зафіксовано найбільше нових випадків кору", - уточнили у МОЗ.
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Загалом, за даними МОЗ, у період із 28 грудня 2018 року до 14 березня 2019 року на кір в Україні захворіло 30 794 людини: 13 825 дорослих і 16 969 дітей.
Як повідомляв УНН, у Рівненській області від ускладнень кору померла 9-річна дівчинка.
З початку року, за даними МОЗ, від ускладнень кору померли одинадцять людей.