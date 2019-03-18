За тиждень на кір в Україні захворіли понад 2 тисячі людей

КИЇВ. 18 березня. УНН. Упродовж 11 тижня цього року, з 11 по 17 березня, на кір захворіли 2 146 людей, з яких 1 044 дорослих та 1 102 дитини. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.