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За неделю корью в Украине заболели более 2 тысячи человек

Киев • УНН

 • 13814 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. На протяжении 11 недели этого года, с 11 по 17 марта, корью заболели 2 146 человек, из которых 1044 взрослых и 1102 ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

За неделю корью в Украине заболели более 2 тысячи человек

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 11-й недели 2019 года корью заболели 2146 человек: 1044 взрослых и 1102 ребенка", - говорится в сообщении.

При этом, с 1 февраля уровень заболеваемости корью во Львовской области еженедельно уменьшается в среднем на 10%. А в Винницкой области, по данным Минздрава, за 11-ю неделю зарегистрировали почти в 2 раза меньше новых случаев кори, чем за предыдущую.

В то же время в шести регионах количество случаев кори растет: в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве.

"Именно в Киеве на прошлой неделе зафиксировано больше всего новых случаев кори", - уточнили в Минздраве.

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В целом, по данным Минздрава, в период с 28 декабря 2018 года до 14 марта 2019 годв корью в Украине заболело 30 794 человека: 13 825 взрослых и 16 969 детей.

Как сообщал УНН, в Ровенской области от осложнений кори умерла 9-летняя девочка.

С начала года, по данным Минздрава, от осложнений кори умерли одиннадцать человек.

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