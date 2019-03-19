У Львові від кору помер дворічний хлопчик
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 березня. УНН. У Львові через кір померла дворічна дитина. Про це повідомив заступник директора обласного Лабораторного центру МОЗ Олег Когут, передає УНН.
“Хлопчик заразився від своєї матері. Йому було майже три роки. Захворювання кору дало низку ускладнень, найважчі з яких — енцефаліт (запалення мозку) та пневмонія”, — розповів Олег Когут.
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Хлопчик не мав щеплення.
Нагадаємо, упродовж 11 тижня цього року, з 11 по 17 березня, на кір захворіли 2 146 людей, з яких 1 044 дорослих та 1 102 дитини.