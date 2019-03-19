Во Львове от кори умер двухлетний мальчик
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 марта. УНН. Во Львове из-за кори умер двухлетний ребенок. Об этом сообщил заместитель директора областного Лабораторного центра Минздрава Олег Когут, передает УНН.
"Мальчик заразился от своей матери. Ему было почти три года. Заболевание кори дало ряд осложнений, самые тяжелые из которых - энцефалит (воспаление мозга) и пневмония", - рассказал Олег Когут.
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Мальчик не делали прививки.
Напомним, на протяжении 11 недели этого года, с 11 по 17 марта, корью заболели 2146 человек, из которых 1044 взрослых и 1102 ребенка.