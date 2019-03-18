З початку року від ускладнень кору померли 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. З початку року від ускладнень кору померло 11 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"З початку року від ускладнень кору померло одинадцять людей", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у Рівненській області від ускладнень кору померла 9-річна дівчинка.
Також нагадаємо, що за тиждень на кір в Україні захворіли понад 2 тисячі людей.
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Загалом, за даними МОЗ, з початку року на кір в Україні захворіло 30 794 людини.