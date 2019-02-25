На Одещині на кір захворіло десять співробітників райвідділу поліції

“У відділенні поліції Савранського району Одеської області карантин зняли 22 лютого, був він 20 та 21 лютого. Загалом було зареєстровано 19 хворих, з них діагноз кір підтвердили у десяти осіб”, — сказала Белецька.

За її словами, станом на ранок 25 лютого на лікарняному з 19 осіб залишається дев’ять, решта одужали. Також з дев’яти, двоє на стаціонарному лікуванні.

Белецька зазначила, що під час карантину відділок працював.

“Це не той об’єкт, який можна закрити повністю у дні карантину. Там цілодобово чергувала слідчо-оперативна група, патрульна поліція. Звісно ці групи складалися зі здорових працівників відділу”, — розповіла Белецька.

Нагадаємо, кількість хворих на кір в селі Шевченківське Кілійської об’єднаної територіальної громади в Одеській області зросла до 78 осіб.