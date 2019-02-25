На Одещині на кір захворіло десять співробітників райвідділу поліції

ukru
12:58 • 69111 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 194608 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 193148 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 180610 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 199159 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 188524 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 169114 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 317158 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 161338 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 271285 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.6 м/с
46 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 161369 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 159155 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 160188 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 144393 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 132822 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 235383 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 317165 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 271289 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 248496 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 209978 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 109712 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 108058 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 111298 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 106085 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 113103 перегляди
Актуальне
На Одещині на кір захворіло десять співробітників райвідділу поліції

На Одещині на кір захворіло десять співробітників райвідділу поліції

Київ • УНН

 • 11199 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Через кір карантин у відділенні поліції Савранського району Одеської області тривав два дні. У десяти співробітників діагноз підтвердився. Про це у коментарі УНН повідомив заступник начальника-відділу комунікацій Савранський РВ національної поліції України в Одеській області Світлана Белецька.

“У відділенні поліції Савранського району Одеської області карантин зняли 22 лютого, був він 20 та 21 лютого. Загалом було зареєстровано 19 хворих, з них діагноз кір підтвердили у десяти осіб”, — сказала Белецька.

За її словами, станом на ранок 25 лютого на лікарняному з 19 осіб залишається дев’ять, решта одужали. Також з дев’яти, двоє на стаціонарному лікуванні.

Белецька зазначила, що під час карантину відділок працював.

“Це не той об’єкт, який можна закрити повністю у дні карантину. Там цілодобово чергувала слідчо-оперативна група, патрульна поліція. Звісно ці групи складалися зі здорових працівників відділу”, — розповіла Белецька.

Нагадаємо, кількість хворих на кір в селі Шевченківське Кілійської об’єднаної територіальної громади в Одеській області зросла до 78 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,186.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,007.07