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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 36412 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В Одесской области корью заболело десять сотрудников райотдела полиции

В Одесской области корью заболело десять сотрудников райотдела полиции

Киев  •  УНН

 • 11189 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Из-за кори карантин в отделении полиции Савранского района Одесской области продолжался два дня. У десяти сотрудников диагноз подтвердился. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель начальника-отдела коммуникаций Савранский РО национальной полиции Украины в Одесской области Светлана Белецкая.

"В отделении полиции Савранского района Одесской области карантин сняли 22 февраля, был он 20 и 21 февраля. Всего было зарегистрировано 19 больных, из них диагноз корь подтвердили у десяти человек", - сказала Белецкая.

По ее словам, по состоянию на утро 25 февраля на больничном из 19 человек остается девять, остальные выздоровели. Также из девяти, двое на стационарном лечении.

Белецкая отметила, что во время карантина участок работал.

"Это не тот объект, который можно закрыть полностью в дни карантина. Там круглосуточно дежурила следственно-оперативная группа, патрульная полиция. Конечно эти группы состояли из здоровых работников отдела", - рассказала Белецкая.

Напомним, количество больных корью в селе Шевченковское Килийского объединенной территориальной общины в Одесской области выросло до 78 человек.

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