На кір з початку року захворіли майже 33 тисячі українців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На кір з початку 2019 року в Україні захворіли майже 33 тисячі людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України".
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"32 939 українців захворіли на кір з 28 грудня 2018 року до 22 березня 2019 року", - повідомили у Центрі громадського здоров'я.
Додамо, в Україні зараз неблагополучна епідемічна ситуація щодо кору. Проте, за оперативними даними, показники захворюваності на кір за тиждень з 11 по 17 березня зменшилися, порівняно з попереднім тижнем, на 4% - до 2 146 випадків. З початку року від ускладнень кору померли понад 10 людей.