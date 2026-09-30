На киностудии Довженко в Киеве вспыхнул пожар, на место направляются спасатели
Киев • УНН
На территории киностудии Довженко в Шевченковском районе возник пожар. Предварительно, в павильоне горят аккумуляторы, спасатели направляются на место.
Фото: Киноколо
В столице на территории киностудии им. Довженко возник пожар, предварительно — в одном из павильонов горят аккумуляторы, передает УНН со ссылкой на КГГА.
В Шевченковском районе на территории киностудии им. Довженко возник пожар. По предварительной информации, в одном из павильонов горят аккумуляторы
На место направляются подразделения спасательных служб.
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