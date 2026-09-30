На киностудии Довженко в Киеве вспыхнул пожар, на место направляются спасатели

В столице на территории киностудии им. Довженко возник пожар, предварительно — в одном из павильонов горят аккумуляторы, передает УНН со ссылкой на КГГА.

В Шевченковском районе на территории киностудии им. Довженко возник пожар. По предварительной информации, в одном из павильонов горят аккумуляторы