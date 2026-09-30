На кіностудії Довженка в Києві спалахнула пожежа, на місце прямують рятувальники
Київ • УНН
На території кіностудії Довженка у Шевченківському районі виникла пожежа. Попередньо, в павільйоні горять акумулятори, рятувальники прямують на місце.
Фото: Кіноколо
У столиці на території кіностудії ім. Довженка виникла пожежа, попередньо - в одному з павільйонів горять акумулятори, передає УНН із посиланням на КМДА.
У Шевченківському районі на території кіностудії ім. Довженка виникла пожежа. За попередньою інформацією, в одному з павільйонів горять акумулятори
На місце прямують підрозділи рятувальних служб.
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