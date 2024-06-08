В Киевской области загорелся автобус с около 40 людьми, обошлось без пострадавших

Возгорание рейсового автобуса с около 40 людьми произошло в Вышгороде в Киевской области, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.

Детали

"8 июня, во время движения по улице Набережной в городе Вышгород, загорелся автобус. Предварительно установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке", - сообщили в полиции в соцсетях.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что в общественном транспорте находится около 40 человек.

"К счастью, пострадавшие отсутствуют", - отметили в полиции.

Пожар локализовали спасатели.

Окончательные выводы относительно причины возгорания, впоследствии предоставят работники службы чрезвычайных ситуаций.

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